لندن - رويترز

لا تزال النجمة الروسية ماريا شارابوفا غير متأكدة من إمكانية المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري لكن المصنف الأول عالميا البريطاني آندي موراي يتوقع مشاركتها في بطولة ويمبلدون بعد ذلك في يوليو/ تموز المقبل.

وعادت شارابوفا للملاعب بعد انتهاء إيقافها لمدة 15 شهرا بسبب مخالفة لوائح المنشطات في الشهر الماضي ووصلت لقبل نهائي بطولة شتوتجارت لكنها لم تجمع بعد ما يكفي من النقاط للتأهل للمشاركة بصورة مباشرة في بطولة فرنسا ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي والتي تقام في ملاعب رولان جاروس.

وحاليا تنتظر شارابوفا للحصول على بطاقة دعوة للمشاركة في تصفيات البطولة الكبرى التي تقام على الملاعب الرملية.

وسيعلن الاتحاد الفرنسي للتنس قراره في هذا الصدد في 16 مايو أيار الجاري.

لكن موراي أكد أنه يتوقع مشاركة شارابوفا التي توجت بخمسة ألقاب في البطولات الكبرى في ويمبلدون ثالث البطولات الكبرى للموسم الحالي والتي تقام على الملاعب العشبية الخضراء.

واكد موراي للصحفيين في نادي كوينز للتنس في لندن انه يعتقد أن هناك فرصة كبيرة أن تمنحها بطولة ويمبلدون بطاقة دعوة للمشاركة في التصفيات.

وأضاف موراي انه سيتعين علينا الانتظار لنرى ما يحدث لأنه ربما لا يتخذ قرار في هذا الشأن لأنها ربما تنضم للبطولة مباشرة بعد بطولة مدريد أو روما ولذا فإن أمامها فرصة للمشاركة دون الحاجة إلى بطاقة دعوة.

ويمكن لشارابوفا التأهل للمشاركة المباشرة في ويمبلدون إذا وصلت لقبل النهائي في بطولة مدريد أو بطولة روما.

وتعرض موراي لإصابة في مارس آذار الماضي وعاد للملاعب في بطولة برشلونة في أبريل نيسان ويقول إنه يشعر أنه في حالة طيبة قبل بطولة فرنسا.