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حسم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للزمالك المواعيد المقترحة لمباريات الفريق امام اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واشار الموقع الرسمي للزمالك ان موعد المباراة الأولى امام بطل الجزائر سيكون 4 يونيو المقبل ومواجهة بطل ليبيا 8 يوليو على أن تكون مباراة كابس يونايتد الزيميابوي 12 مايو في التاسعة مساء ببرج العرب.

حسم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للزمالك المواعيد المقترحة لمباريات الفريق امام اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واشار الموقع الرسمي للزمالك ان موعد المباراة الأولى امام بطل الجزائر سيكون 4 يونيو المقبل ومواجهة بطل ليبيا 8 يوليو على أن تكون مباراة كابس يونايتد الزيميابوي 12 مايو في التاسعة مساء ببرج العرب.

حسم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للزمالك المواعيد المقترحة لمباريات الفريق امام اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واشار الموقع الرسمي للزمالك ان موعد المباراة الأولى امام بطل الجزائر سيكون 4 يونيو المقبل ومواجهة بطل ليبيا 8 يوليو على أن تكون مباراة كابس يونايتد الزيميابوي 12 مايو في التاسعة مساء ببرج العرب.