القاهرة ـ أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس معتدل شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال

الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين من متر إلى متر ونصف ، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ، أما حالة الرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة غدا بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19، والإسكندرية 24 18 ، ومطروح 23 16.