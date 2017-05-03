اخبارمصر - حموده كامل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه باستيعاب جميع حاجزى الأراضى السكنية المميزة التى طرحتها الوزارة، بمدينتى “ناصر” الجديدة بغرب أسيوط (250 قطعة أرض) و”غرب قنا” (250 قطعة أرض)، بمساحات تتراوح بين 500 و700 م2، لإقامة فيلات وعمارات سكنية.

وأشار الوزير إلى أن كل من يتقدم للحجز، ويدفع المقدم، سيحصل على قطعة أرض، وسيتم إجراء القرعة لتحديد موقع القطعة التى سيحصل عليها الحاجز فقط، مؤكدا أن سحب كراسات الشروط، ودفع مقدمات الحجز مستمر حتى يوم الإثنين الموافق 15 مايو المقبل.

وأوضح الوزير أن عدد كراسات الشروط التى تم سحبها حتى اليوم، وصل إلى 2563 كراسة، منها 1637 فى مدينة ناصر، و926 فى مدينة غرب قنا، بينما بلغ عدد من حجزوا، ودفعوا المقدمات فى المدينتين 1093، منهم 669 حاجزا بمدينة ناصر.

وذكر المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية أنه يشترط فى المتقدم أن يكون شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وليس معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن 21 عاماً وقت الإعلان، حيث يتم سداد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه ، وسيتم إجراء قرعة يدوية وعلنية و سيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة لاحقاً