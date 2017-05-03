اخبارمصر - هالة حربي

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قيام الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بتنظيم وإقامة المعرض الأول لتصدير المنتجات المصرية لإفريقيا “Egypt Expert Expo” وذلك خلال الفترة من ١٥ إلي ١٨ مايو المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي .

وأوضح الوزير أن إقامة هذا المعرض تأتي فى اطار حرص الوزارة على الإرتقاء بمنظومة المعارض الخارجية والمشاركة المصرية الفاعلة فيها لافتا إلي أن تنظيم هيئة المعارض والمؤتمرات للمعرض الأول للتصدير بكينيا يأتي تنفيذا لخطة الوزارة الهادفة الى زيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية وتعزيز التواجد المصري في تلك الاسواق والتى تمثل اسواقا واعدة امام المنتجات المصرية .

ومن جانبه أكد المهندس سامي يونس رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أن إقامة المعرض تأتي بمشاركة أكثر من ٥٢ شركة صناعية متخصصة تمثل ٦ مجالس تصديرية هي المجلس التصديري للمفروشات والمجلس التصديري للغزل والنسيج، والمجلس التصديري للصناعات الهندسية والمجلس التصديري للبناء والتشييد والمجلس التصديري للأثاث ،والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إلي جانب غرفة صناعة الحبوب ممثلة عن اتحاد الصناعات المصرية.