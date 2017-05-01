اخبارمصر- وفاء صلاح

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص بالمنيا عن طرح عدد 4 ألاف كرتونة من المواد الغذائية مقدمة من القوات المسلحة بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ الوحدة المحلية الثابتة والسيارات المتنقلة وذلك بهدف الحد من غلاء الأسعار وجشع التجار واحتكارهم للأسواق.

وصرح سيد النخيلى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص إن التوزيع تم على مستوى المدينة والقرى التابعة لها حيث أعرب الاهالى عن خالص شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل الحكومة في توفير السلع الأساسية لهم بأسعار مخفضة وسعيها الدائم نحو توفير حياة كريمة لهم .

من جانب أخر قامت الوحدة المحلية بإزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بقرية ابوقرقاص البلد على مساحة 18 سهم وتم تحرير محضر مخالف للمتعدى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.