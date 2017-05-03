لندن - وكالات

يعمل باحثون بريطانيون من جامعة ميدلسكس وجامعة بيدفوردشير بالتعاون مع متخصصين يابانيين، على تطوير أول روبوت يعمل كممرضة، وسيبرمج الروبوت الجديد على حسن الأخلاق واحترام ثقافة وتقاليد الشعوب الأخرى.

ويتم تمويل البرنامج من قبل الاتحاد الأوروبي وحكومة اليابان، حيث تم تخصيص 2 مليون جنيه إسترليني للمشروع، ومن المقرر أن تصبح أول ممرضة إلكترونية جاهزة للعمل في غضون ثلاث سنوات.

وبحسب جامعة ميدلسكس، فإن الممرضة الروبوت تتميز بأنها أول روبوت في العالم، مصمم مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص والاحتياجات الخاصة بكبار السن.