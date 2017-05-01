أخبار مصر- نهى حمودة

أكد الشيخ اسامة موسى من علماء الازهر الشريف فضل شهر شعبان ولفت الى ان الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا المشرك والمشاحن وهو الانسان الذي بينه وبين اخيه خصومة

وذكر في حوارلبرنامج صباح الخير يامصر اليوم الاربعاء ان النفس الامارة بالسوء تختلف عن وسوسة الشيطان ويشير الى ان النفس السيئة فيها صفات سيئة وتجعل الانسان يعصي الله وسولت لاخوة يوسف قتل اخيهم وسولت لقابيل ان يقتل اخاه هابيل وشدد على ان النفس يجب ان تكون لوامة حتى يقوم الانسان نفسه ويجبلها على عمل الصالحات واشار الى ان الله فتح ابواب النور وخاصة في هذه الايام الطيبة ويجب على المؤمنين تهذيب النفس

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