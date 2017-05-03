القاهرة - رويترز

صرح طارق الملا وزير البترول اليوم الأربعاء بان تكلفة دعم المواد البترولية في مصر قفزت إلى نحو 78 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من السنة المالية 2016-2017 وذلك بفعل تحرير سعر الصرف.

كان دعم الوقود في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية السابقة 2015-2016 بلغ 41 مليار جنيه مما يعني أن تكلفة الدعم زادت 37 مليار جنيه بما نسبته 92.2%.

ورفعت مصر أسعار المواد البترولية في نوفمبر الماضي

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2016-2017 نحو 110 مليارات جنيه ارتفاعا من 51 مليار جنيه في 2015-2016.