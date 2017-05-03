قنا - أ ش أ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من ضبط سائق بحوزته 45 كيلو جراما من نبات البانجو المخدر قبل ترويجها علي عملائه بمركز نجع حمادي ، كما ضبطت 3 متهمين بحوزتهم بندقيتان آليتان وبندقية خرطوش في وقائع منفصلة بمراكز المحافظة.

وتم ضبط سائق يدعي ” خالد ع ب م ” 25 عاما مقيم بناحية أولاد نجم التابعة لمركز نجع حمادي وبحوزته 15 لفافة كبيرة الحجم تحوي كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حولي 45 كيلو جراما وبمواجهته أقر بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار”.

كما تم ضبط عامل يدعي ” محمد خ م ع ” 25 عاما مقيم بمركز أبو تشت وبحوزته بندقية آلية وآخر يدعي ” أشرف م م أ ” 40 عاما مقيم بمركز قنا وبحوزته بندقية خرطوش وضبط ” عبد المنعم م س م ” 48 عاما مقيم بمركز نجع حمادي وبحوزته بندقية آلية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق.