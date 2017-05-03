اخبار مصر- نهى حمودة

ذكر العقيد عماد حماد مدير ادارة الاعلام والعلاقات العامة بمرورالقاهرة ان محاور القاهرة تعمل بشكل جيد ولفت الى ان هناك تحويلة في شارع 26 يوليو بالنسبة لغلق تقاطع 26 يوليو مع طلعت حرب نتيجة الاعمال الخاصة بالمرحلة الثالثة لمترو الانفاق

وذكر في مداخلة لبرنامج صباح الخير يامصر ان المتوجه الى شارع رمسيس والجلاء يمكنه الدخول يمينا من شارع 26 يوليو نحو عماد الدين حتى الوصول الى شارع رمسيس ثم الدوران مرة اخرى للمتجه الى شارع الجلاء

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