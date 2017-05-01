القاهرة - اخبار مصر

يستضيف فريق موناكو الفرنسي نظيره يوفنتوس بطل إيطاليا، في التاسعة الاربع مساء اليوم الابعاء فى مباراة الذهاب للدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال أوروبا، على ملعب لويس الثانى، معقل نادى موناكو.

وتكمن صعوبة اللقاء فى أن التاريخ يقف بجوار اليوفى، حيث لم يخسر أى لقاء أمام ناد فرنسى فى أدوار خروج المغلوب، بالإضافة إلى القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريق الإيطالى الذى أقصى برشلونة من دور الثمانية، كما أنه متصدر لبطولة الدورى الإيطالى وتأهل لنهائى كأس إيطاليا.