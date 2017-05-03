اسلام اباد -أ ش أ

وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إلى العاصمة الباكستانية اسلام آباد على رأس وفد سياسي عسكري وأمني رفيع المستوى في زيارة تهدف بحث الاعتداء الحدودي في ميرجاوة .

وأفادت وكالة انباء تسنيم الايرانية أن وزيرالخارجية وصل الى اسلام آباد على رأس وفد سياسي عسكري وأمني رفيع المستوى وبدأ لقاءاته بعقد اجتماع مع وزير الداخلية الباكستاني تشودري نزارعلي خان حيث أجري معه محادثات ثنائية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي قد أعلن أمس أن ظريف سيجري محادثات مع المسؤوليين الباكستانيين بالاضافة إلى متابعة العملية الارهابية الخطيرة التي جرت في المنطقة الحدودية بين باكستان وايران وسيبحث سبل ضبط الحدود وإقفال المنافذ أمام المجموعات الإرهابية”.

وتهدف زيارة ظريف الى اجراء متابعة خاصة لقضية الاعتداء الارهابي الاخير في منطقة ميرجاوة الحدودية في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران) والبحث في سبل توفيرالامن على الحدود بين البلدين.

كان 9 من قوات حرس الحدود الايراني قد قتلوا وجرح اثنان اخران يوم الاربعاء من الاسبوع الماضي اثرتعرضهم لكمين من قبل عناصر رهابية في نقطة الصفر الحدودية بين البلدين ثم لاذ الارهابيون بالفرار الى داخل الاراضي الباكستانية.