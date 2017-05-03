تقرير- سماء المنياوي

ترأس اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان ود. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان، ظهر اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة وذلك بحضور كافة مديري المديريات المعنية من صحة وتعليم وأوقاف وزراعة وثقافة وغيرها، وممثلي الأزهر والكنيسة ومنظمات المجتمع المدني، حيث تضمنت أجندة الاجتماع ما تم من انجاز في توصيات وقرارات اجتماع المجلس الإقليمى للسكان برئاسة المحافظ، وعرض الإنجاز السنوى لعام 2016 طبقاً لمحاور الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

اوضح د. ياسر جمال رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتقويم بالمجلس القومي للسكان أن محافظة أسوان حصلت على المركز الأول على محافظات الصعيد والوجه القبلي عموما، في المؤشرات السكانية.

واضاف أن نتائج التحليل الديموجرافي أظهرت أن قسم ومركز أسوان احتلا المراكز الأولى في المؤشرات السكانية بالمحافظة، بينما احتلت كلا من دراو وكوم امبو المراكز الأخيرة في المؤشرات وتحتاج للتدخل السريع، وأشار إلى أهمية استخدام هذه المؤشرات في إعداد الخطة السكانية التنفيذية لهذا العام بالمحافظة.

وذكر محمد صالح مدير فرع المجلس القومي للسكان بأسوان أن من التوصيات ضرورة مشاركة رجال الأعمال والجهات لتمويل البرنامج السكانى بإذاعة جنوب الصعيد، حيث تم العرض على مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال لتوفير الاعتماد وتمويل البرنامج، وأفاد بأنه يتم حاليا تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للشباب.

واستعرض مشاركة الجامعة فى إعداد دراسة حول أسباب ظاهرة الطلاق واوضح انه تمت مخاطبة كل من الجامعة والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية وجارى إعداد دراسة بحثية حول الأسباب لظاهرة الطلاق وأيضا مكتب التوجيه والاستشارات الأسرية ومن التوصيات مشاركة الجامعة فى تنظيم قوافل سكانية بمشاركة الجهات حيث أفادت كلية الطب بتنفيذ قافلة فى 15/2/2017 ومن خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان تم مخاطبة عميد كلية الطب، بضرورة مشاركة الصحة والجمعية المصرية فى تنفيذ القوافل مع الكلية من خلال اللجنة التنسيقية للسكان.

واضاف انه من التوصيات تكليف مديرة فرع المجلس القومى للمرأة لاختيار قرية للعمل فيها فى كافة المجالات، حيث تم اختيار قريتي الشطب بدراو والسبوع بنصر النوبة، وتم إعداد البيانات الخاصة بالقرية ونجوعها، وإعداد دراسة نظرية من المجلس القومى للسكان للاستعانة بها عند التنفيذ، واوضح انه تم المرور ميدانيا مع المجلس القومى للمرأة، وأعضاء اللجنة التنسيقية للسكان برئاسة السكرتير العام للمحافظة لحصر الأنشطة بالقرية.

وفيما يتعلق بتدريب ممثلى الجهات على موضوعات الصحة الإنجابية من خلال مديرية الصحة وبالتنسيق مع المجلس القومى للسكان، وذلك لإعداد كوادر لعمل ندوات تشمل الرجال، تم تنفيذ دورة تدريبية عن الصحة الإنجابية بحضور عدد (25) من كوادر الجهات العاملة فى مجال السكان، وخاصة الرجال لمدة يوم واحد بالمركز الطبى بالنفق بتاريخ 15/3/2017 .

أما تكليف رؤساء المراكز المحلية ومدير هيئة محو الأمية بحصر عدد الأميين بالمحافظة فتم إعداد حصر بأعداد الأميين بمعرفة هيئة محو الأمية، وذلك لتوزيع مكلفى الخدمة العامة لاختيار عدد من الأميين لمحو أميتهم بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى.

وأوضح تحليل الإحصاءات الحيوية خلال عام 2016مقارنة بعام 2015 أن هناك انخفاض ملحوظ فى أعداد المواليد والوفيات خلال العام الحالى 2016 مقارنة بعام 2015 ) بنسبة 6.3%على مستوى المحافظة والمراكز الإدارية ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 49.7% طبقاً للمسح السكانى الصحى، وتنفيذ زيارات منزلية للسيدات عن طريق الرائدات الريفيات عدد (638976) زيارة، وتنفيذ ندوات توعية عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالوحدات الصحية بلغت ( 502 ) ندوة، وتنفيذ القوافل الصحية والسكانية بالمحافظة من خلال العيادات المتنقلة عدد (21) عيادة متنقلة للوصول الى الأماكن البعيدة والمحرومة من الخدمة بالقرى والمناطق العشوائية.

وفيما يتعلق بمؤشرات الأسرة ، فبلغت عدد مراكز تنظيم الأسرة 253 مركز، و 218 عيادة ثابتة +5 مستشفى مركزى +1 مستشفى عام +21 عيادة متنقلة +8 جمعيات تنظيم الأسرة، وبلغ عدد المنتفعات الجددخلال عام 2016 بلغ 48005 سيدة، وعدد المنتفعات المترددات 294048 سيدة، وإجمالى المنتفعات 342053 سيدة.

وتم عرض ملخص الأنشطة السكانية المنفذة خلال عام 2016، طبقاً لمحاور الخطة الإستراتيجية للسكان، ففي محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، فكانت الندوات واللقاءات عن الصحة الإنجابية للسيدات بالوحدات الصحية بالقرى والمناطق العشوائية بمشاركة جمعية تنظيم الاسرة مخطط 396 ندوة ومنفذ 02 ندوة بنسبة 127 من خلال الصحة، أما الدورات التدريبية للممرضات مخطط لها 24 وتم تنفيذ 16 بنسبة 66.6% من خلال الصحة والجهات التنفيذية، وتغطية الوحدات بالأطباء مخطط 12 وتم تغطية فعليا 8 وحدات بنسبة 66.6%، والزيارات المنزلية عن طريق الرائدات الريفيات مخطط 798720 زيارة وتم تنفيذ 638976 زيارة بنسبة 80%.

وعن تدريب الرائدات الريفيات لم يكن منها شيئا مخططا ولكن تم تنفيذ 15 دورة تدريبية، وتم تنفيذ أنشطة للعيادات المتنقلة بالمناطق الخالية من الخدمة “قوافل سكانية” مخطط 2736 قافلة ، وتم تنفيذ 2592 زيارة ما بين قوافل سكانية وعلاجية، بنسبة 95%، من خلال الصحة بمشاركة الشباب والرياضة والجمعيات الأهلية والوحدات المحلية.

أما عن حملات تنظيم أسرة بعنوان (سعادتى وصحتى فى تنظيم اسرتى)، خلال الفترة من 31/7 الى 4/8/2016 فتم تنفيذ حملتين، واحدة في مركز نصر النوبة وكوم امبو وواحدة في قرى المحافظة، من خلال بمعرفة وزارة الصحة، وبمعاونة اللجنة التنسيقية للسكان بالمحافظة، وتم تنفيذل سكانية بقرى المحافظة ومناطق التوطين بالبحيرة ، ومخطط لها 24 قافلة، وتنفيذ 22 منها بنسبة 92% من خلال الصحة – الجمعية المصرية – هيئة تنمية بحيرة ناصر بمشاركة اللجنة التنسيقية والوحدات المحلية.

وعن محور صحة الشباب والمراهقين، من الندوات واللقاءات للشباب والمراهقين من الجنسين عن الزواج المبكر والإدمان والمخدرات والصحة الانجابية والمشكلة السكانية وأثارها السلبية، كان مخطط 549 لقاء، وتم تنفيذ 446 ندوة بنسبة 81% الكنيسة وهيئة تنمية البحيرة والشباب والرياضة الأوقاف، وتدريب لإعداد وتأهيل كوادر الشباب والتنمية البشرية والزواج المبكر وختان الإناث مخطط 133 دورة تدريبية، وتم تنفيذ 92 منها بنسبة 69% من خلال الصحة والكنيسة والإعلام والشباب والرياضة.

وتنظيم تدريب تحويلى للخريجين من الجنسين لخفض نسبة البطالة المخطط 480 وتم تنفيذها بنسبة 100%، وعقد ندوات توعية متنوعة أضرار التدخين والمخدرات للأسر والشباب بقرى نصر النوبة كان المخطط 77 ندوة وتام تنفيذ 50 منها بنسبة 65%. وعقد دورات تدريبية لتلاميذ المدارس ومراكز الشباب بمركز نصر النوبة المخطط 40 دورة وتنفيذ 37 منها بنسبة 92%. اما المتابعة الميدانية لمراكز الشباب والمدارس فالمخطط 55، وتم تنفيذ 68، بنسبة 123%.

وعن محور التعليم، تم تنفيذ ندوات توعية للسيد ات والرجال عن اهمية محو الامية مخطط 160 وتم تنفيذ 138 منها بنسبة 86% من خلال هيئة محو الأمية والكنيسة وأعضاء اللجنة التنسيقية، و دورات تدريبية للمدرسين فى مناهج محو الامية مخطط 20 وتم تنفيذ 12 بنسبة 60%، وتم تنفيذ ندوات توعية لطلاب المدارس لمنع التسرب من التعليم والتواصل مع المدرسة مخطط 20 وتم تنفيذ 17 منها بنسبة 85%، وفتح فصول محو الأمية وفصول تقوية لطلاب المدارس مخطط 17 وتام تنفيذ 14 منها بنسبة 82%، وتنفيذ قوافل اعلامية عن محو الأمية (مسابقات وندوات ) مخطط 20 وتم تنفيذ 30 بنسبة 150%.

وعن محور الاعلام والتواصل الاجتماعى، من خلال قوافل وندوات توعية للسيدات (صحية وثقافية ودينية) بالمساجد والجمعيات الاهلية بالقرى وأمسيات ثقافية لطلبة المدارس ومكلفى الخدمة العامة، ومخطط 629 ومنفذ 533 بنسبة 84.7%، وتنفيذ ندوات توعية اعلامية عن المشكلة السكانية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى مخطط 40 وتم تنفيذ 30 بنسبة 75%.

وفي محور تمكين المرأة، تم توزيع قروض للسيدات لعمل مشروعات صغيرة من خلال مشروع الأسر المنتجة مخطط 664 وتم تنفيذ 686 بنسبة 103%، وعقد دورات تدريبية للمراه على أعمال المشغولات اليدوية مخطط 275 وتنفيذ 209 بنسبة 76%، وتنفيذ أسابيع ثقافية حول المراه والطفل بنوادى المرأة مخطط 89 وتم تنفيذ 58 بنسبة 65%، وافتتاح معرض لتسويق منتجات المراة الأسوانية وتم افتتاح معرض للتسويق لم يكن مخططا له.

وتم عرض المشكلات ومقترحات الحلول، وتمثلت في عدم إبلاغ نشاط تنظيم الأسرة بالتأمين الصحى بأسوان لعدم وجود وسائل لتنظيم الأسرة، ويكمن حلها في التنسيق بين الجهات الأخرى لتوفير وسائل تنظيم الأسرة. وعدم كفاية الطبيبات العاملان فى مجال تنظيم الأسرة، وحلها يتم تدريب الاطباء بشكل جيد لتقديم الخدمة الطبية فىمجال تنظيم الاسرة من الاطباء الذكور لنعويض النقص فى الطبيبات.

ووجود أعطال فى بعض العيادات المتنقلة بمديرية الصحة التى ليس لها عقد صيانة، وحلها يكمن في إصلاح العديد من هذه الأعطال وجارى استكمال الإصلاح لبقية الأعطال بالعيادات.

ونقص المشرفين الطبيين، وتم تكليف مديرى تنظيم الاسرة بالادارات الصحية للقيام بعمل المشرفيين الطبيين لتوفير كوادر للقيام بالعمل

ونقص الوعى المجتمعى والمعتقدات الخاطئة، والحل في تنسيق جهود الجهات من خلال للجنة التنسيقية لتنفيذ أنشطة تستهدف زيادة الوعى ومجابهة المعتقدات الخاطئة.