نيويورك - أ ش أ

أكدت دراسة طبية حديثة أن مجرد زيادة النشاط البدني للأطفال الأمريكيين، يمكن أن يوفر عشرات المليارات من الدولارات المنفقة على تكاليف الرعاية الطبية.

وأكد الدكتور بروس لي، المدير التنفيذي لمركز الوقاية من السمنة العالمية التابع لجامعة “جون هوبكنز” الأمريكية “أن النشاط البدني لا يجعل الأطفال يشعرون على نحو أفضل فحسب ، بل يساعدهم على تطوير عادات صحية.

وأضاف أنه إذا قام كل من تتراوح أعمارهم بين 8 و11 عاما بممارسة التمرينات الرياضية 25 دقيقة ثلاث مرات فى الاسبوع ، فإن ذلك سيحول دون إنفاق تكاليف طبية قدرها 62.3 مليار دولار .. كما سيقى 1.2 مليون شباب من زيادة الوزن أو السمنة.