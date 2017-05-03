بكين -أ ش أ

أكدت السلطات الصينية مصرع 12 شخصا حاصرهم انفجار وقع بنفق للسكك الحديدية تحت الانشاء فى مقاطعة قويتشو بجنوب غرب الصين أمس (الثلاثاء) بعد فشل جهود الإنقاذ التي دامت 14 ساعة سعيا وراء العثور عليهم في النفق المملوء بالغاز.

وكان متحدث بإسم حكومة المقاطعة أفاد بأن الحادث وقع حوالى الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس بتوقيت بكين فى بلدة ليولونغ بمنطقة دافانغ, وتسبب فى اصابة 12 عاملا ومحاصرة 12 اخرين مشيرا انه من المرجح ان يكون ما حدث هو انفجار غازى وان ارتفاع كثافة غاز اول اكسيد الكربون فى الموقع تعيق جهود الانقاذ.

ووفقا لوسائل الإعلام الصينية , قام أكثر من 2000 من رجال الإنقاذ والعاملين بخفض كثافة أول أكسيد الكربون والغبار للبحث عن العمال المحاصرين وانتهت أعمال الإنقاذ في حوالى الساعة الخامسة من صباح اليوم بتوقيت بكين بعد تأكد وفاتهم جميعا.

وما زالت التحقيقات جارية في الحادث الذي يشتبه بأن سببه كان وقوع انفجار غازي لأن النفق قيد البناء صoمم ليمر بالتماس مع منطقة تحتوي على الفحم.وما زال المصابون يتلقون العلاج بالمستشفى ولكن اصاباتهم ليست خطيرة