القاهرة ـ أخبار مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل شمالاً، حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 20، والإسكندرية 23 18 ، ومطروح 23 16.