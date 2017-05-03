القاهرة - اخبار مصر

يستضيف سموحة نظيره الداخلية في الرابعة إلا ربع عصر اليوم الاربعاء على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

ويدخل الفريقان اللقاء بطموحات مختلفة لاسيما بعد تعادل سموحة فى الجولة الماضية أمام وادى دجلة بهدفين لكل فريق وخسارة الداخلية أمام المقاصة بهدفين مقابل هدف وتصطدم طموحات سموحة في العودة للمربع الذهبي باحلام الشرطة في الهروب من القاع والابتعاد عن شبح الهبوط.

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 43 نقطة ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى ، لعب الفريق السكندرى 25 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 10 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 39 هدف وسكنت شباكهم 29 هدف بينما يقبع الداخلية فى المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبيه 21 هدف وسكنت شباكهم 40 هدف .