القاهرة - أ ش أ

يبدأ اليوم تقديم طلبات الحجز بأراضى مشروع بيت الوطن، ووحدات مدينتى والرحاب ودار مصر، للمصريين فى الخارج، اعتبار من ظهر اليوم ، من خلال الموقع الإلكترونى المخصص للحجز:”www.nuca.gov.eg”.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تفاصيل الأراضى والوحدات المطروحة منشورة على الموقع الإليكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg، حتى يتمكن راغبو الحجز من التعرف على الأراضى والوحدات المطروحة، والاستعداد لتحويل مبالغ مقدمات الحجز المطلوبة.