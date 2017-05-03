القاهرة - اخبار مصر

يلتقى المصرى البورسعيدى مع المقاولون العرب في التاسعة مساء اليوم الاربعاء على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام

ويدخل المصرى المباراة بحثاً عن الفوز لمواصلة ملاحقة الزمالك على المركز الثالث لاسيما بعد أن سقط الفريق البورسعيدى فى فخ الخسارة فى الجولة الماضية أمام الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف بينما تعادل المقاولون سلبياً مع إنبي.

ويأمل المصري في الخروج من دوامة الخسارة حيث كان اخر فوز له في الثاني من ابريل عندما تغلب على انبى بهدفين وتوقف رصيده عند النقطة 43 فى المركز الرابع.

ولا يبدو الوضع مختلفا فى معسكر الذئاب الذين قدموا فى الجولات الثلاث الماضية عروضا مهتزة ونتائج غير مستقرة تراوحت بين التعادل والخسارة، ليتوقف الفريق عند المركز الحادى عشر برصيد 33 نقطة.