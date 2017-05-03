القاهرة-أ ش أ

يفتتح في السابعة مساء اليوم الأربعاء، معرض الفنانة نجاة فاروق بعنوان “مجرد خطوط”، بقاعة آدم حنين، بمركز الهناجر للفنون.

والفنانة نجاة فاروق هي المشرف على إدارة الفنون التشكيلية بقطاع صندوق التنمية الثقافية، اقامت العديد من المعارض الخاصة منها: ” ذات النجاة، كحيلة مايو 2015 بمركز الجزيرة للفنون قاعة كمال خليفة قطاع الفنون التشكيلية، عروسة ورق، سبتمبر 2016 جاليرى الكحيلة.

كما تم اقتناء العديد من أعمالها داخل مصر وخارجها من الأفراد والمؤسسات.