القاهرة - أ ش أ

تبدأ وزارة القوى العاملة اليوم الاربعاء قبول طلبات راغبي العمل بشركة للتجارة وللمقاولات بإحدى دول الخليج برواتب مجزية،فضلا عن توفير المسكن والمواصلات،وتذكرة السفر والبدلات والإضافي،ووسائل الانتقال الداخلية.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن المهن المطلوبة للشركة جميعهم من الذكور، وتشمل 360 عاملا بخبرة عامين على الأقل، والسن من 21 عاما فما فوق، وذلك بالإضافة إلى 100 نجار مسلح، و50 حداد مسلح، و80 سقالا (شدة معدنية)، و25 مساح خرسانة، و75 بناء، و 15 فني سيلانت، و15 كهربائيا، و10 سباك صحي، والسن من 25 عاما لهذه المهن، وخبرة 5 سنوات على الأقل.

ويستمر قبول تلقى الطلبات حتى11 مايو الجاري يوميا ماعدا يومي الجمعة والسبت .