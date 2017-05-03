لندن - وكالات

بدأت شركة جاجوار بإنتاج محركات خاصة بها بأربع أسطوانات، في مركز تصنيع المحركات EMC، في بريطانيا.

وحصل EMC على استثمارات بمقدار 1.27 مليار دولار، ويعمل الآن لصالح ثلاثة مصانع محلية لشركة JLR (جاجوار-لاند روفر)، وينتج محركات بحجم 2.0 لتر، وقدراتها 148 و161 و237 حصانًا، كما سينتج محرك تيربو بمردود مرتفع، قدرته 296 حصانًا، بعزم دوران قدره 400 نيوتن/متر.

وقال رئيس المركز، تريفور ليكس، إن البدء بإنتاج هذه المحركات الجديدة يعتبر علامة بارزة في مسيرة الشركة، التي بدأت بإنتاج محركات تعمل بالبنزين ووقود الديزل، بفعالية عالية، لكي تلبي احتياجات كل الموديلات في أسرتي سيارات جاجوار ولاند روفر.

كما وظفت الشركة 1400 عامل، حيث خضعوا للتدريب مدة 125 ألف ساعة، ليقوموا فيما بعد بتجميع أكثر من 400 ألف محرك ديزل خلال سنتين.