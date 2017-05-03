ناشد مسؤلون بجامعة صنعاء فى اليمن وزارة الثقافة توفير التمويل والمعدات لحماية المومياوات الموجودة بمتحف الآثار بالجامعة.

ويقول خبراء الآثار بجامعة صنعاء ان المومياوات البلغ عددها 12 مومياء قد بدأت تتحلل بسبب انقطاع الكهرباء مما يضعف أجهزة التخلص من الرطوبة في قاعة المومياوات ، بالاضافة الى عدم توفر المواد الكيماوية الحافظة التي تستورد من الخارج.

وتعود المومياوات المعروضة في صناديق زجاجية بمتحف قسم الآثار بالجامعة الرئيسية في العاصمة صنعاء إلى 2500 عاما.

وعبرت عميدة شعلان أستاذة الآثار عن أملها في الحفاظ على المومياوات وقالت بمرارة “مواقع كثيرة دمرت بسبب هذه الحرب. مدن تاريخية دمرت الآن عندنا هذه الأشياء المحفوظة التي لابد أن نحافظ عليها”.