وكالات

تأهل الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو (المصنف 33 عالميًا)، المرشح الخامس للقب بطولة إستوريل، للدور الثاني بعدما فاز على الياباني يويتشي سوجيتا.

وفاز ديل بوترو على المصنف الـ73 عالميًا بمجموعتين بدون رد، بواقع 6-1 و6-3.

ولم يواجه الأرجنتيني، الذي توج بهذه البطولة عامي 2011 و2012، صعوبة في المباراة التي استغرقت ساعة و20 دقيقة.

وسيواجه ديل بوترو في الدور المقبل الفائز من مواجهة الإسباني جييرمو جارسيا لوبيز والأمريكي رايان هاريسون.