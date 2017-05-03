لاجوس- وكالات

صرح وزير الموارد البترولية النيجيري إيمانويل كاتشيكو يوم الثلاثاء بإن نيجيريا تتوقع أن تمدد منظمة أوبك التخفيضات الإنتاجية لستة أشهر أخرى.

وأبلغ كاتشيكو مؤتمرًا صحفيًا أن نيجيريا سيجري على الأرجح استثناؤها من أي تخفيضات إنتاجية لأوبك لأن إنتاجها النفطي ما زال أقل من 1.8 مليون برميل يوميًا.

وقال إن التخفيضات الإنتاجية تهدف لتقليص تخمة في الإمدادات العالمية ناتجة عن زيادة في إنتاج النفط الصخري.

وأضاف أن إنتاج نيجيريا من النفط قد يبلغ مليوني إلى 2.5 مليون برميل يوميًا في غضون عام.