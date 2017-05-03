برلين - وكالات

أظهر إستطلاع للرأي أن المحافظين بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عززوا تفوقهم على الديمقراطيين الاشتراكيين الذين يمثلون يسار الوسط وذلك قبل أقل من خمسة أشهر من إنتخابات إتحادية في الدولة التي تمثل أكبر إقتصاد في أوروبا.

وكشف الإستطلاع الذي أجراه معهد “إنسا” وينشر اليوم الأربعاء في صحيفة بيلد واسعة الانتشار أن نسبة التأييد للمحافظين لم تتغير وظلت عند 34 في المئة في حين تراجعت شعبية الحزب الديمقراطي الاشتراكي 1.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 28.5 في المئة.

وتراجعت نسب التأييد لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني نقطة مئوية لتصل إلى 9 في المئة في حين زاد حزب لينكي المنتمي لأقصى اليسار نقطة مئوية ليصل إلى 10.5 في المئة. وظل حزب الخضر عند 6.5 في المئة والحزب الديمقراطي الحر عند سبعة في المئة.

وشمل الإستطلاع 2035 شخصًا وأجري في الفترة من 28 أبريل إلى الثاني من مايو.