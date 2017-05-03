نيويورك - وكالات

رفض طفلان توأمان كانا يقومان بجولة بسيارتهما الصغيرة على أحد أرصفة مدينة نيويورك الأمريكية، استلام مخالفة مرورية من شرطي للمرور.

نشر أمريكي مقطع فيديو على موقع إنستجرام، يظهر طفليه الصغيرين آرون وإيفان وهما يتعرضان لمخالفة مرورية على رصيف في شارع واشنطن هايتس بمدينة نيويورك.

وقد أظهر مقطع الفيديو الصادم، شرطيين وهما يقومان بإيقاف سيارتهما إلى جانب الرصيف، ويترجلان منها متجهين إلى سيارة الطفلين الصغيرة، قبل أن يعمدا لتحرير مخالفة مرورية ويحاولان تسليمها للطفلين.

وقال والد الطفلين معلقًا على ما حدث: “لقد كان الشرطيان جاديين في تسليم المخالفة المرورية لأطفالي. أصبت بالدهشة لدى رؤيتي ما حدث. هذا أمر غير منطقي”.

وبحسب التقارير فإن الشرطيين عدلا عن مخالفة الطفلين، واكتفيا بتوجيه إنذار شفوي لهما في نهاية المطاف.

من الجدير بالذكر بأن قيادة السيارات الصغيرة على الرصيف، أمر مخالف للقانون في مدينة نيويورك، ويترتب عليها غرامة مالية، بحسب ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.