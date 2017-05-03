ابوظبى- وكالات

أعرب المدرب الأرجنتيني أروابارينا عن سعادته بتجديد عقده مع الوصل لمدة موسم جديد، مشيرًا إلى أن التجديد تم بعد الوصول إلى صيغة إتفاق مرضية للطرفين.

وتحدث أروابارينا، يوم الثلاثاء، للمرة الأولى بعد تجديد العقد مؤكدًا أن “مهمته ستكون أصعب مع الوصل في الموسم المقبل، خاصة أنه يسعى لتقديم عروض أفضل والمنافسة على البطولات”.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: “أنا سعيد بالبقاء عام إضافي مع الوصل، وهدفي الأساسي سيكون الفوز ببطولة، ولكن يجب أن نتحلى بالواقعية وندرك الفوارق بيننا وبين الأندية الأخرى التي لديها إمكانيات أكبر”.

ولكن المدرب الأرجنتيني أكد أنه “راضٍ عن مجموعة اللاعبين الموجودين في الوصل، مشيرًا إلى أن الموسم المقبل سيشهد تغييرات متوقعة برحيل بعض اللاعبين والتعاقد مع لاعبين جدد”.