واشنطن - وكالات

أعلنت أبل يوم الثلاثاء إنخفاضًا مفاجئًا في مبيعاتها من هواتف آيفون في الربع الثاني من سنتها المالية وهو ما دفع سهمها للتراجع 2.1 بالمئة إلى 144.37 دولار في التعاملات اللاحقة على الإغلاق.

وقالت الشركة إنها باعت 50.76 مليون هاتف آيفون في الأشهر الثلاثة حتى أول أبريل (نيسان) إنخفاضًا من 51.19 مليون هاتف قبل عام.

وكان محللون قد توقعوا في المتوسط مبيعات من هاتف آيفون قدرها 52.27 مليون.

وعلى الرغم من هذا الإنخفاض في مبيعات الوحدة فإن إيرادات آيفون ارتفعت 1.2 بالمئة في الربع الثاني مدعومة بارتفاع متوسط سعر البيع.

وزاد صافي دخل الشركة في الربع الثاني من سنتها المالية إلى 11.03 مليار دولار أو 2.10 دولار للسهم مقارنة مع 10.52 مليار دولار أو 1.90 دولار للسهم قبل عام.

وكان المحللون قد توقعوا في المتوسط 2.02 دولار للسهم.

وزادت الإيرادات 4.6 بالمئة إلى 52.90 مليار دولار مقارنة مع متوسط تقديرات المحللين البالغ 53.02 مليار دولار.