أخبار مصر - الأربعاء 3 مايو - فيصل زكى

* مقاتلات التحالف تدمي الانقلابيين في جبهات عدة.

* ولي العهد السعودي ورئيس وزراء قطر يرأسان اجتماع مجلس التنسيق.

* الرياض والدوحة تدعوان لمعالجة الأحداث الإقليمية بالحكمة.

* الإمارات تجمع بين السراج وحفتر وتحّرك التسوية الليبية.

*1.4 مليون طفل صومالي مهددون بسوء التغذية.

* هولندا توقف إرهابياً مفترضاً من حركة «الشباب» الصومالية.

* 900 مقاتل أردني في سوريا والعراق.

* إضراب عام واعتصام في جنوب تونس.

* جوبا إلى اجتماعات الوساطة الأفريقية.

* اعتقال 5 مشبوهين في فرنسا.. والسجن 8 سنوات لـ «داعشي» في بريطانيا.

* أميركا وسويسرا تحذران من اعتداءات إرهابية في أوروبا.

* المفوضية الأوروبية تدعو لإلغاء القيود على حدود «الشنجن».

* التحالف يدمر 12 صهريج نفط لـ«داعش» وروسيا تنشر قوات لمنع الصدام بين تركيا والأكراد.

* أسلحة أميركية لـ«قسد» في الطبقة ومعركة الرقة منتصف مايو.

* إشادة بدعم الإمارات لقطاع التعليم في لحج.

* “الهلال” يستعد لتنفيذ مشروع إفطار صائم في حضرموت.

* الأحمر: الأولوية لإنهاء الانقلاب ومحاربة الإرهاب.

* الاتحاد الأوروبي يتمسك بتسوية سياسية للأزمة في اليمن.

* الحوثيون يعتقلون ثلاثة شيوخ قبليين موالين للمخلوع صالح.

* تحذير من تفشي «الكوليرا» في المحويت.

* إختتام تدريب عسكري سعودي أردني لتأمين الملاحة في الخليج.

* السعودية تجري مناورات مشتركة مع البحرية الأميركية.

* المرصد العراقي: اختفاء ألف مدني قسراً في نينوى والأنبار.

* الجيش يواصل تقدمه في الموصل ويردي «مؤذن البغدادي» قنصاً.

* تأهيل «أشبال داعش» و«جلاداته» في منطقة إربيل.

* أردوغان يبحث وبوتين مرحلة جديدة في التسوية السورية.

*«أستانا 4» تنطلق اليوم بمشاركة المعارضة وتبحث مقترح المناطق الـ 4 الآمنة.

* عملية تهجير جديد بريف دمشق.



* محمد بن سلمان: لا خلافات مع الإمارات.. ولن نلدغ من إيران مرتين.

*أكد أن التحالف العربي قادر على اقتلاع الحوثيين وصالح خلال أيام من اليمن.

* المخلافي: حريصون على تحقيق السلام والانقلابيون غير مقتنعين.

*«الهلال» الإماراتي تستعد لمشروع إفطار صائم.

* عملية عسكرية موسعة للسيطرة على مسقط رأس الحوثي.

* صالح يوجه وزراءه في الحكومة الانقلابية بطرد مشرفي الحوثيين.

* تونس: ضبط خمسة إرهابيين بعد عملية سيدي بوزيد.

* المحكمة الدستورية الكويتية تبت اليوم في مصير مجلس الأمة.

* «فتح»: «حماس» لم تأت بشيء جديد.

* لقاء تاريخي يجمع ترامب بعباس اليوم.

* جنود الاحتلال يقتلون مستوطناً للاشتباه بأنه فلسطيني .

*مسيرات «نذير الغضب» في غزة تطالب بإنهاء الحصار.

*بوتين يدعو إلى تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا مع انطلاق أستانة.