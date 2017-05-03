صحافة عربية:الشرعية تؤمِّن جبال “العمري وحوزان” في ذوباب
أخبار مصر - الأربعاء 3 مايو - فيصل زكى
* مقاتلات التحالف تدمي الانقلابيين في جبهات عدة.
* ولي العهد السعودي ورئيس وزراء قطر يرأسان اجتماع مجلس التنسيق.
* الرياض والدوحة تدعوان لمعالجة الأحداث الإقليمية بالحكمة.
* الإمارات تجمع بين السراج وحفتر وتحّرك التسوية الليبية.
*1.4 مليون طفل صومالي مهددون بسوء التغذية.
* هولندا توقف إرهابياً مفترضاً من حركة «الشباب» الصومالية.
* 900 مقاتل أردني في سوريا والعراق.
* إضراب عام واعتصام في جنوب تونس.
* جوبا إلى اجتماعات الوساطة الأفريقية.
* اعتقال 5 مشبوهين في فرنسا.. والسجن 8 سنوات لـ «داعشي» في بريطانيا.
* أميركا وسويسرا تحذران من اعتداءات إرهابية في أوروبا.
* المفوضية الأوروبية تدعو لإلغاء القيود على حدود «الشنجن».
* التحالف يدمر 12 صهريج نفط لـ«داعش» وروسيا تنشر قوات لمنع الصدام بين تركيا والأكراد.
* أسلحة أميركية لـ«قسد» في الطبقة ومعركة الرقة منتصف مايو.
* إشادة بدعم الإمارات لقطاع التعليم في لحج.
* “الهلال” يستعد لتنفيذ مشروع إفطار صائم في حضرموت.
* الأحمر: الأولوية لإنهاء الانقلاب ومحاربة الإرهاب.
* الاتحاد الأوروبي يتمسك بتسوية سياسية للأزمة في اليمن.
* الحوثيون يعتقلون ثلاثة شيوخ قبليين موالين للمخلوع صالح.
* تحذير من تفشي «الكوليرا» في المحويت.
* إختتام تدريب عسكري سعودي أردني لتأمين الملاحة في الخليج.
* السعودية تجري مناورات مشتركة مع البحرية الأميركية.
* المرصد العراقي: اختفاء ألف مدني قسراً في نينوى والأنبار.
* الجيش يواصل تقدمه في الموصل ويردي «مؤذن البغدادي» قنصاً.
* تأهيل «أشبال داعش» و«جلاداته» في منطقة إربيل.
* أردوغان يبحث وبوتين مرحلة جديدة في التسوية السورية.
*«أستانا 4» تنطلق اليوم بمشاركة المعارضة وتبحث مقترح المناطق الـ 4 الآمنة.
* عملية تهجير جديد بريف دمشق.
* محمد بن سلمان: لا خلافات مع الإمارات.. ولن نلدغ من إيران مرتين.
*أكد أن التحالف العربي قادر على اقتلاع الحوثيين وصالح خلال أيام من اليمن.
* المخلافي: حريصون على تحقيق السلام والانقلابيون غير مقتنعين.
*«الهلال» الإماراتي تستعد لمشروع إفطار صائم.
* عملية عسكرية موسعة للسيطرة على مسقط رأس الحوثي.
* صالح يوجه وزراءه في الحكومة الانقلابية بطرد مشرفي الحوثيين.
* تونس: ضبط خمسة إرهابيين بعد عملية سيدي بوزيد.
* المحكمة الدستورية الكويتية تبت اليوم في مصير مجلس الأمة.
* «فتح»: «حماس» لم تأت بشيء جديد.
* لقاء تاريخي يجمع ترامب بعباس اليوم.
* جنود الاحتلال يقتلون مستوطناً للاشتباه بأنه فلسطيني .
*مسيرات «نذير الغضب» في غزة تطالب بإنهاء الحصار.
*بوتين يدعو إلى تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا مع انطلاق أستانة.
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