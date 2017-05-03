الرياض - وكالات

وجهت الحكومة اليمنية يوم الثلاثاء، إتهامات لتنظيم الإخوان الارهابى بالسعي للإيقاع بين دول التحالف العربي.

وقالت مصادر حكومية يمنية ، إن “دولة إقليمية قدمت تمويلًا كبيرًا لوسائل إعلام إخوانية مهمتها الإيقاع بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في محاولة لإفشال التحالف العربي لدعم الشرعية في مواجهة حلفاء إيران في اليمن”.

وذكرت المصادر أن “أطرافًا في الحكومة الشرعية اليمنية ، طالبوا الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي الذي يقيم في الرياض بوضع حد لتلك المواد الإعلامية التي قالوا إن المستفيد الوحيد منها هم الإنقلابيون”.

من جهته، اتهم نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، تنظيم الإخوان بالسعي للإيقاع بين دول التحالف العربي، مؤكدًا أن تلك المساعي ستفشل.

وشن الإخوان هجومًا حادًا على دول التحالف العربي، في تطور أثار ردود فعل كبيرة في اليمن.

وقال المخلافي إن “التحالف العربي بقيادة السعودية، سيبقى في اليمن حتى تحقيق أهدافه، واليمن ممثلًا بقيادته الشرعية والسعودية والإمارات، قدموا التضحيات الجسيمة من أجل بلادي والعروبة، ولن تنجح محاولة الإيقاع بينهم”.

وأكد أنه “سيتم تجاوز كل التباينات مهما جرى تضخيمها، وستثبت الأيام أن تحالف دعم الشرعية باقٍ حتى تحقيق أهدافه، من أجل البناء والأمن والاستقرار”.

وقال ردًا على مزاعم إبعاد الإمارات من التحالف العربي لدعم الشرعية “التحالف العربي ربط بوثاق متين من التضحيات، ولن يتم تمزيقه عبر الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي”.