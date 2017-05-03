أكد المدير الفني لفريق الوحدة، المكسيكي خافير أجيري، أن مباراة دبا الفجيرة اليوم الأربعاء مهمة لـ “العنابي”، مشيرًا إلى أن هدف الفريق خلال الجولتين الأخيرتين بدوري الخليج العربي هو تحقيق الفوز فيهما، لبلوغ نفس عدد النقاط التي أنهى بها الفريق الموسم الماضي وهو 43.

وأشار إلى أن الوحدة يسعى بقوة للمحافظة على المركز الخامس في الترتيب، في ظل المنافسة من فريق النصر الذي يأتي سادسًا بفارق نقطة عن العنابي.

وقال المدرب المكسيكي: “تعتبر مباراة دبا الأخيرة للوحدة على إستاد آل نهيان في الموسم الحالي، فرصة لمشاركة العديد من اللاعبين الذين لم تتاح لهم الفرص في المشاركة خلال الآونة الأخيرة، خاصةً أن الفريق لم يحصل على الراحة الكافية نظرًا لضغط جدول مباريات الفريق في المنافسات المختلفة”.

وأضاف أجيري: “على الرغم من تَرجح كفتنا قبل اللقاء على مستوى التوقعات، ولكن موقع دبا في الترتيب وتواجده في معمعة المنافسة على الهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى ما يجعل من المباراة صعبة، كونها تعد مصيرية لإنقاذ موقف المنافس، ومحاولة الابتعاد عن مؤخرة الترتيب التي يقبع بها فريقا الإمارات وبني ياس”.

وأرجع أجيري، قيامه باستبدال مهاجم الفريق الأرجنتيني سيباستيان تيجالي في مباراة العين السابقة بالدوري، إلى أنه لم يكن في يومه، مشيرًا بأنه من الصعب على أي لاعب أن يحافظ على نفس المستوى لفترة طويلة.