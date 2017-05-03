واشنطن - وكالات

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الثلاثاء مدعومة بمكاسب لقطاعي التكنولوجيا والصناعة عوضت عن ضعف في قطاعي السيارات والطاقة بينما يعكف المستثمرون على تقييم نتائج أعلنتها عدة شركات.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعًا 36.43 نقطة أو ما يعادل 0.17 بالمئة إلى 20949.89 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 2.84 نقطة أو 0.12 بالمئة ليغلق عند 2391.17 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعًا 3.76 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 6095.37 نقطة.