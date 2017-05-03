الرياض - ا ش ا

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي ، إن طهران تريد السيطرة على العالم الإسلامي ولو بحرمان شعبها من التنمية، وأن منطقهم تحضير البيئة الخصبة لحضور المهدي المنتظر، وتسائل قائلا:- “إن النظام الإيراني قائم على أيديولوجية متطرفة فكيف يمكن التفاهم معه ” .

وتابع قائلا: ” نعرف أن السعودية هي هدف أساسي للنظام في إيران” ، ولا توجد نقاط التقاء بيننا وبين النظام في إيران .

جاء ذلك فى حوار ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حديث للتليفزيون السعودي مساء يوم الثلاثاء.

وبشأن الأزمة السورية، قال الأمير محمد بن سلمان ، إن أي احتكاك بين القوى الكبرى في سوريا سيخلق أزمة دولية ، مشيرا إلى أن الوضع في سوريا معقد للغاية، وأن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أضاع فرصا مهمة لصنع تغيير في سوريا .

وبخصوص الوضع اليمني ، قال ولي ولي العهد السعودي، إن الحرب ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في اليمن لم تكن خيارا بالنسبة للسعودية، فهناك ميليشيات إرهابية أطاحت بالشرعية في اليمن ، وهددت الملاحة الدولية ، والتأخر في التدخل كان سيفاقم من أخطار الانقلابيين .

وأشار إلى أن الشرعية باتت تسيطر على ما بين 80 و 85% من أراضي اليمن ، مؤكدا أن قوات التحالف العربي قادرة على اجتثاث ميليشيات الحوثي و صالح في أيام قليلة “.

وردا على سؤال حول الأنباء التي تتحدث عن خلاف بين السعودية والإمارات حول الحرب في اليمن، قال ولي ولي العهد إنها “شائعات”.

وأضاف: “حاولنا دعم مبادرات سياسية لتجنب الحرب في اليمن”، مشيرا إلى أن هناك خلافات كبيرة بين الحوثي وصالح، مؤكدا أن هناك حماسا كبيرا بين القبائل اليمنية ويرغبون في التخلص من الحوثيين قائلا:- “وضعنا شرطا بعدم مهاجمة عدن للتوصل لحل سياسي ولم يلتزم الانقلابيون”.