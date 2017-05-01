واشنطن - وكالات

أعلنت نجمة البوب الأمريكية جانيت جاكسون استئناف جولة غنائية في سبتمبر في الولايات المتحدة وكندا بعد فترة توقف لاستقبال مولودها الأول.

وفي رسالة مصورة لجمهورها أشارت نجمة البوب أيضا إلى تقارير إعلامية ذكرت أنها انفصلت عن زوجها رجل الأعمال القطري وسام المانع قائلة “نعم انفصلت عن زوجي والأمر أمام المحكمة والبقية في يد الله”.

وفي العام الماضي قالت جاكسون (50 عاما) إنها أجلت جولتها الغنائية (لا انكسار) نتيجة “تغير مفاجئ” في خطط الزوجين لتكوين أسرة. ووضعت ابنها عيسى في يناير .

وقالت جاكسون في رسالتها التي نشرتها في حسابها على تويتر “سأواصل جولتي كما وعدت. أنا متحمسة جدا”. وشكرت جمهورها على الصبر والدعم.

وأضافت “قررت تغيير اسم الجولة إلى (حالة العالم) وهي ليست عن السياسة بل عن الناس والعالم والعلاقات والحب فحسب”.

بدأت المغنية الحائزة على جائزة جرامي، وهي أصغر أفراد عائلة جاكسون الغنائية الشهيرة، جولتها (لا انكسار) في صيف 2015.

وستبدأ جولة (حالة العالم) التي تستمر أربعة أشهر وتضم 56 حفلا في السابع من سبتمبر في لافاييت بولاية لويزيانا الأمريكية.

وقالت جاكسون “أنا متحمسة جدا… لا استطيع الانتظار لأراكم على المسرح في السابع من سبتمبر”.