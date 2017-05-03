دلهى - وكالات

أثار أول آيس كريم من نوعه جدًا على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد طرح مثلجات سوداء اللون مصنوعة من جوز الهند مع الفحم.

وطرح متجر “ليتيل داميج” في لوس أنجلوس الآيس كريم الفريد من نوعه، بطعمه الغريب ومظهره غير المألوف، حيث تم تصنيعه من بقايا متفحمة من غلاف جوز الهند، مع رقائق من جوز الهند وحليب جوز الهند، بحسب موقع سكوت مان.

وحظي الآيس كريم باهتمام كبير من قبل مستخدمي موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، حيث عبر الكثيرون عن رغبتهم بتذوقه، ووصف من تذوق طعمه بأنه مزيج من الشوكولاتة مع الفحم.

ويأتي الآيس كريم بلون أسود داكن، كما يتوفر بنكهات أخرى مع إضافة طبقة ملونة، وتصف الشركة المصنعة عبر موقعها الإلكتروني هذه المثلجات بأنها لا تقاوم.

وتضيف الشركة “نحن نستثمر في مكونات مميزة لصناعة مثلجات ذات نكهة شهية، مما يدفعهم إلى العودة كل مرة، ونريد أن يستمتع الجميع بنتاج عملنا، لذلك نقوم دومًا بإضافة النكهات النباتية”.