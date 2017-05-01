برشلونة - وكالات

حققت النسخة الـ65 من بطولة برشلونة المفتوحة للتنس، أفضل نسبة حضور في تاريخها بواقع 95 ألف مشاهد حضروا منافساتها على مدار الأسبوع الماضي.

ويفوق الرقم القياسي الجديد ذلك المسجل العام الماضي بواقع 5000 زائر، كما حققت مبيعات تذاكر المباريات رقمًا قياسيًا، إذ امتلأت مدرجات الملاعب بالثلاثة أيام الأخيرة من البطولة، بزيادة 9% عن العام السابق.

كما حققت البطولة نسبة مشاهدة إعلامية بواقع 325 مليون شخص عبر التليفزيون، وزيادة في المقالات المتعلقة بها في وسائل الإعلام بـ7.8%، وإجمالي 988 مليون و147 زائرًا و210 آلاف و616 مستخدمًا على الموقع الإلكتروني للبطولة، وفقًا للبيانات التي كشف عنها المنظمون يوم الثلاثاء.