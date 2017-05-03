رويترز

هبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أشهر مبددة جميع المكاسب التي حققتها منذ إتفاق منظمة أوبك على خفض الإنتاج في نهاية نوفمبر بعدما اخترقت مستوى رئيسيًا للدعم الفني.

وانخفضت الأسعار بالفعل في السوق قبل عمليات بيع لأسباب فنية بفعل تقارير عن زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا وليبيا وتراجع نسبة التزام أعضاء أوبك بإتفاق خفض الإنتاج خلال النصف الأول من العام.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو 2.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 50.46 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوى إغلاق منذ 29 نوفمبر قبل يوم على إتفاق أوبك.

وتراجع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.18 دولار أو 2.4 بالمئة ليبلغ عند التسوية 47.66 دولار للبرميل مسجلًا أدنى إغلاق له منذ 21 مارس (آذار).