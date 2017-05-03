القاهرة - أ ش أ

نفى خالد جلال مدير الكرة بنادي الزمالك ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن حدوث مشادة كلامية بين باسم مرسي ومحمود عبد الرازق شيكابالا بعد تدريبات الفريق اليوم.

وقال خالد جلال فى تصريحات صحفية مساء يوم الثلاثاء لم تحدث أي مشكلة من أي نوع بين باسم مرسي وشيكابالا نجمي فريق كرة القدم .. وتعجب إيناسيو المدير الفني للفريق وأعرب عن غضبه بسبب انتشار مثل تلك الشائعات التى تهدف الى ضرب أستقرار الفريق وتشتيت تركيز اللاعبين .

وأختتم مدير الكرة تصريحاته قائلا: للأسف هناك محاولات لهدم أستقرار الفريق بعد تحسن الأوضاع في الفترة الأخيرة.