أخبار مصر - الأربعاء 3 مايو

* توفير السلع بأسعار مناسبة.. وإزالة المعوقات أمام «المشروعات الصغيرة والمتوسطة ».

* الانتهاء من 180 ألف وحدة سكنية مخصصة لسكان المناطق الخطرة منتصف 2018.

* الخارجية: تصريحات مفوض حقوق الإنسان تبرير “غير مقبول” للتطرف.

* شكرى يسلم الرئيس الأوغندى رسالة من الرئيس السيسي.

*صدقي صبحي يشارك في اجتماع وزراء دفاع الساحل والصحراء.

* المراغى : نعمل على الانتهاء من التشريعات العمالية.

* بروتوكول تعاون بين وزارة الطيران ونقابة الصحفيين.

* إحالة المتهم باغتصاب “طفلة البامبرز” للمفتي.

*قرار أخير..الأهلي في بطولة العربية… وتعديل في خطط البدري.

*المقاصة يهزم أسوان بثنائية ويواصل الضغط على الأهلى .. وتعادل سلبى بين بتروجت والشرقية.

* السيسى يبحث فى الإمارات مواجهة تحديات المنطقة.

* بروتوكول تعاون بين “الإنتاج الحربي” وشركة سعودية لتصنيع المصاعد والسلالم الكهربية.

* شباب الهيئة العربية للتصنيع : قادرون على تعميق التصنيع المحلى.

* وزير قطاع الأعمال : الشركات حققت صافى ربح 2.7 مليار جنيه تحسن فى 87 شركة.. وضخ 98 مليونا استثمارات فى الغزل والنسيج.

* الإسكان توافق على فرض غرامات تصاعدية فى حال عدم استغلال الأراضى المخصصة.

* لجنة النقل تطالب بضرورة الاهتمام بصيانة الطرق لتجنب الحوادث.

* إعلان الحاجزين بمحورى فئات الدخل الأعلى والنقابات قريبا.

* مدبولى: بدء تحصيل القسط الثالث لحاجزى الإسكان الاجتماعى.

* شراكة مصرية ـ يابانية فى تنمية الموارد البشرية.

* تزويد ” قناة السويس للحاويات” بأوناش جديدة لرفع الكفاءة.

* المفتى للسفير الأمريكي: مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى حربها ضد التطرف والإرهاب.

* اللجنة العليا للأورام: 13 حالة إصابة جديدة كل ساعة واستخدام العلاج المناعى فى أورام المثانة لأول مرة.

* محافظ الجيزة يفتتح معرضا لمنتجات مصانع المنطقة الصناعية بأبو رواش.

* البنا: خطة لتطوير الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعى.

* الأزهر خلال مشاركته فى المؤتمر العالمى للوسطية بماليزيا: وحدة الأمة ضمانة لتحقيق التعايش السلمى.

* اليوم.. مؤتمر بحوث طب الأسنان بجامعة الأهرام الكندية.

* شاكر يبحث تدعيم شبكة توزيع الكهرباء بجنوب سيناء.

* يوفر 3 آلاف فرصة عمل:مشروع جديد لإنتاج «الميثانول» بالسويس بتكلفة 400 مليون جنيه.

* تدشين أول «لنش» لتعليم وتدريب طلاب المدارس بالبحر الأحمر.

* دخول 38 سفينة ميناءى غرب وشرق بورسعيد.

* الزمالك يواجه الإسماعيلى فى أول اختبار حقيقى للبرتغالى إيناسيو فى الدورى.

* سموحة عينه على المركز الرابع.. والمصرى يبحث عن فوز تأخر كثيرا أمام المقاولون.



* تقرير للرئيس من وزير الداخلية عن الحادث الإرهابي بمدينة نصر.

* الحكومة استعدت لشهر رمضان.. والسلع الأساسية متوفرة.

* استمرار جهود ضبط الأسواق.. وتشديد الرقابة علي المنافذ.

* تحديث بيانات 55 مليون مواطن بالبطاقات التموينية.

* لجان لمراقبة توريد القمح.. ومتابعة التخزين في الصوامع والهناجر.

* تذليل العقبات أمام مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة.

* شاكر عقب لقائه ومحافظ جنوب سيناء:أول مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وإنارة قرية بدوية.

* في الجلسة العامة..النواب يوافق مبدئيا علي قانون الاستثمار الجديد.

* مجلس أعلي للاستثمار وعدم جواز تأمين المشروعات أو نزع ملكيتها.

* الإدارة المحلية العقبة الوحيدة.. ويجب محاسبة الوزير علي عدم نظافة العاصمة.

* اللائحة التنفيذية خلال 90 يوما والدولة تكفل للمستثمر الأجنبي معاملة الوطني.

* أول محافظة خالية من البؤر الخطرة..مليار جنيه لإزالة العشوائيات في بورسعيد.

* الانتهاء من بناء الوحدات السكنية.. وتسليم 4600 شقة .

* مدير إدارة الشركات بقناة السويس:انتهاء 70% من كوبري نمرة 6 والافتتاح أغسطس القادم.

* الخارجية تتابع مقتل رجل أعمال مصري في قطر.

* زوجة الضحية : ابن عم “تميم” قتل زوجي..شهود العيان: المجني عليه تم إلقاؤه من أعلي العمارة.

* الطب الشرعي رفض الفحص لوجود شبهة جنائية.

* 730 فرصة عمل بالخليج.

* تحصيل القسط الثالث للإسكان الاجتماعي حتي نهاية مايو.

* مصر تستضيف مؤتمر الأطراف.

* أوناش جديدة بشرق بورسعيد لاستقبال السفن العملاقة.

* حملة قومية لتحصين الماشية ضد الحمي القلاعية.

*رغم الابتعاد عن الدرع الزمالك والاسماعيلي.. ظاهرها قمة وباطنها عذاب.

* “إيناسيو” جاهز بقوته الضاربة.. وكالديرون ورقة العيسوي الرابحة.