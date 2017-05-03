صحافة مصرية:الرئيس يوجه بسرعة ضبط منفذى الهجوم الإرهابى على رجال الشرطة
أخبار مصر - الأربعاء 3 مايو
* توفير السلع بأسعار مناسبة.. وإزالة المعوقات أمام «المشروعات الصغيرة والمتوسطة ».
* الانتهاء من 180 ألف وحدة سكنية مخصصة لسكان المناطق الخطرة منتصف 2018.
* الخارجية: تصريحات مفوض حقوق الإنسان تبرير “غير مقبول” للتطرف.
* شكرى يسلم الرئيس الأوغندى رسالة من الرئيس السيسي.
*صدقي صبحي يشارك في اجتماع وزراء دفاع الساحل والصحراء.
* المراغى : نعمل على الانتهاء من التشريعات العمالية.
* بروتوكول تعاون بين وزارة الطيران ونقابة الصحفيين.
* إحالة المتهم باغتصاب “طفلة البامبرز” للمفتي.
*قرار أخير..الأهلي في بطولة العربية… وتعديل في خطط البدري.
*المقاصة يهزم أسوان بثنائية ويواصل الضغط على الأهلى .. وتعادل سلبى بين بتروجت والشرقية.
* السيسى يبحث فى الإمارات مواجهة تحديات المنطقة.
* بروتوكول تعاون بين “الإنتاج الحربي” وشركة سعودية لتصنيع المصاعد والسلالم الكهربية.
* شباب الهيئة العربية للتصنيع : قادرون على تعميق التصنيع المحلى.
* وزير قطاع الأعمال : الشركات حققت صافى ربح 2.7 مليار جنيه تحسن فى 87 شركة.. وضخ 98 مليونا استثمارات فى الغزل والنسيج.
* الإسكان توافق على فرض غرامات تصاعدية فى حال عدم استغلال الأراضى المخصصة.
* لجنة النقل تطالب بضرورة الاهتمام بصيانة الطرق لتجنب الحوادث.
* إعلان الحاجزين بمحورى فئات الدخل الأعلى والنقابات قريبا.
* مدبولى: بدء تحصيل القسط الثالث لحاجزى الإسكان الاجتماعى.
* شراكة مصرية ـ يابانية فى تنمية الموارد البشرية.
* تزويد ” قناة السويس للحاويات” بأوناش جديدة لرفع الكفاءة.
* المفتى للسفير الأمريكي: مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى حربها ضد التطرف والإرهاب.
* اللجنة العليا للأورام: 13 حالة إصابة جديدة كل ساعة واستخدام العلاج المناعى فى أورام المثانة لأول مرة.
* محافظ الجيزة يفتتح معرضا لمنتجات مصانع المنطقة الصناعية بأبو رواش.
* البنا: خطة لتطوير الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعى.
* الأزهر خلال مشاركته فى المؤتمر العالمى للوسطية بماليزيا: وحدة الأمة ضمانة لتحقيق التعايش السلمى.
* اليوم.. مؤتمر بحوث طب الأسنان بجامعة الأهرام الكندية.
* شاكر يبحث تدعيم شبكة توزيع الكهرباء بجنوب سيناء.
* يوفر 3 آلاف فرصة عمل:مشروع جديد لإنتاج «الميثانول» بالسويس بتكلفة 400 مليون جنيه.
* تدشين أول «لنش» لتعليم وتدريب طلاب المدارس بالبحر الأحمر.
* دخول 38 سفينة ميناءى غرب وشرق بورسعيد.
* الزمالك يواجه الإسماعيلى فى أول اختبار حقيقى للبرتغالى إيناسيو فى الدورى.
* سموحة عينه على المركز الرابع.. والمصرى يبحث عن فوز تأخر كثيرا أمام المقاولون.
* تقرير للرئيس من وزير الداخلية عن الحادث الإرهابي بمدينة نصر.
* الحكومة استعدت لشهر رمضان.. والسلع الأساسية متوفرة.
* استمرار جهود ضبط الأسواق.. وتشديد الرقابة علي المنافذ.
* تحديث بيانات 55 مليون مواطن بالبطاقات التموينية.
* لجان لمراقبة توريد القمح.. ومتابعة التخزين في الصوامع والهناجر.
* تذليل العقبات أمام مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة.
* شاكر عقب لقائه ومحافظ جنوب سيناء:أول مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وإنارة قرية بدوية.
* في الجلسة العامة..النواب يوافق مبدئيا علي قانون الاستثمار الجديد.
* مجلس أعلي للاستثمار وعدم جواز تأمين المشروعات أو نزع ملكيتها.
* الإدارة المحلية العقبة الوحيدة.. ويجب محاسبة الوزير علي عدم نظافة العاصمة.
* اللائحة التنفيذية خلال 90 يوما والدولة تكفل للمستثمر الأجنبي معاملة الوطني.
* أول محافظة خالية من البؤر الخطرة..مليار جنيه لإزالة العشوائيات في بورسعيد.
* الانتهاء من بناء الوحدات السكنية.. وتسليم 4600 شقة .
* مدير إدارة الشركات بقناة السويس:انتهاء 70% من كوبري نمرة 6 والافتتاح أغسطس القادم.
* الخارجية تتابع مقتل رجل أعمال مصري في قطر.
* زوجة الضحية : ابن عم “تميم” قتل زوجي..شهود العيان: المجني عليه تم إلقاؤه من أعلي العمارة.
* الطب الشرعي رفض الفحص لوجود شبهة جنائية.
* 730 فرصة عمل بالخليج.
* تحصيل القسط الثالث للإسكان الاجتماعي حتي نهاية مايو.
* مصر تستضيف مؤتمر الأطراف.
* أوناش جديدة بشرق بورسعيد لاستقبال السفن العملاقة.
* حملة قومية لتحصين الماشية ضد الحمي القلاعية.
*رغم الابتعاد عن الدرع الزمالك والاسماعيلي.. ظاهرها قمة وباطنها عذاب.
* “إيناسيو” جاهز بقوته الضاربة.. وكالديرون ورقة العيسوي الرابحة.
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