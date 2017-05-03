طرابلس - أ ش أ

قام مسلحون مجهولون ,باقتحام مقر القوات البحرية في مدينة زوارة وتخريب معداته وإتلاف جميع محتوياته.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم في تصريح له اليوم إن قطاع زواره البحري التابع لقاعدة طرابلس البحرية تعرض لعمل تخريبي يتوقع أن يكون رد فعل على قيام حرس السواحل بالقبض على ناقلتي النفط اللتين ضبطتا في عملية تهريب الوقود الليبي بطريقة غير قانونية الجمعة الماضي.

وأكد قاسم أن القوات البحرية مصممة على الاستمرار في أداء واجبها الوطني بحماية مقدرات الشعب الليبي معتبرا أن مثل هده التصرفات “العابثة” لن تزيدهم إلا إصرارا على المضي إلى الأمام.