رويترز

كشفت شركة سامسونج رسميا عن جهاز لاب توب يحمل علامتها التجارية “سيرفيس” والذى يعمل بنسخة ويندوز الجديد Windows 10 S، حيث يأتى بشاشة 13.5 بوصة توفر تقنية Pixel Sense بدقة 1080 بيكسل، مع حواف نحيفة للغاية، ونسبة الأبعاد 3:2.

ويأتى اللاب توب الجديد بنحافة 9.9 ملم، ويمتلك منفذ واحد USB-A لنقل البيانات ومنفذ شاشة صغير DisplayPort للتوصيل مع شاشات خارجية، بالإضافة إلى نفس منفذ الطاقة الموجود فى باقى أجهزة سيرفس، أما فيما يتعلق بباقى المواصفات، فإن اللاب توب يوفر معالج إنتل Core i5، i7 بالإضافة إلى عدة مساحات تخزينية حتى 1 تيرا بايت من أقراص SSD، وهو يمتلك لوحة مفاتيح مضيئة ومغطاة بطبقة قماشية أنيقة، إضافة إلى بطارية قوية تعمل حتى 14.5 ساعة.

ويعمل جهاز الكمبيوتر بنظام Windows 10 S الجديد، والذي يتيح تثبيت البرامج فقط من متجر ويندوز، ويمكن ترقيته إلى نسخة عادية من ويندوز 10 برو بمبلغ 50 دولارا، فيما عد هذا الجهاز هو الأول من سلسلة “سيرفس” الذى لا يمكن تحويله إلى جهاز آخر عند طيه، وهو يأتى بشكل أنيق وبتصميم مميز للغاية، ويمكن للمستخدمين التسجيل فى الحجز المسبق للاب توب بداية من اليوم بسعر 999 دولارا لنسخة i5 مع رامات 4 جيجا بايت وذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، على أن يبدأ شحن الجهاز في 15 يونيو المقبل.