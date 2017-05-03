عمان - ا ش ا

تشارك تسع فرق مسرحية عربية وأجنبية في الدورة القادمة من مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي الذي يقيمه الأردن في الفترة من 13 إلى 18 مايو الجاري.

وتقام الدورة الثانية عشرة للمهرجان على مسارح المركز الثقافي الملكي والجامعة الأردنية وتضم فرقا من الأردن ومصر وتونس والكويت وسلطنة عمان وفرنسا وبولندا والمكسيك وتشيلي.

ويقدم في الافتتاح العرض الأردني (ظلال أنثى) لفرقة المسرح الحر من تأليف هزاع البراري وإخراج إياد شطناوي.

وقال علي عليان مدير المهرجان في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء “هذا العام وصلنا 280 عرضا مسرحيا للمشاركة بالمهرجان. استطعنا أن نختار 18 عرضا قبل أن نصل في النهاية إلى ثمانية عروض فقط”.

وأضاف “نحن لا نخضع لأي ضغط من أي جهة كانت في وضع برامجنا سواء في الندوات أو ورش العمل أو استقطاب العروض المختارة بل نضع نصب أعيننا فقط جودة المنتج لأن بالنهاية هناك جمهور سيحكم علينا”.

وتابع “نحن في اختيار العروض لا نلتفت إلى أي وساطات كما أن هناك لجنة المشاهدة وضبط الجودة التي تجلس وتتشاور وتتناقش وتتفق وتختلف لتصل في النهاية إلى الأفضل والأجدر بالعرض في الأردن”.

وتتشكل لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرجة الأردنية سوسن دروزة وعضوية الناقد السعودي سامي الجمعان والمخرج المصري ناصر عبد المنعم والمخرج الفلسطيني فؤاد عوض والمخرج والأكاديمي الأردني مخلد الزيودي.

وقالت أمل الدباس رئيسة اللجنة العليا للمهرجان في المؤتمر الصحفي “جذب الدعم كان تحديا كبيرا.. يبدو أن هناك مشكلة في الإيمان بدور المسرح ودور الفن بشكل عام”.

وأضافت “نتمنى من خلال السلطة الرابعة (الصحافة) الترويج الإعلامي لهذه الدورة حتى تؤثر بالمجتمع ويعلم صاحب القرار ومؤسسات المجتمع المدني أن الخطاب الفني والخطاب الثقافي مؤثر في المجتمع أكثر من الخطاب السياسي”.

وتابعت قائلة “نحتنا بالصخر حتى نصل للدورة الثانية عشرة من المهرجان التي نتمنى أن تليق بمستوى الأردن ومستوى المسرح بالأردن.. نتمنى في الدورات القادمة أن يكون الدعم أكبر لهذا المهرجان الذي يضع المسرح الأردني والمهرجانات بالأردن على الخارطة الدولية”.

ويحتفي المهرجان هذا العام بالممثلة الكويتية حياة الفهد والممثل المصري سامح الصريطي كما يكرم الممثل زياد أبو سويلم والممثلة نادرة عمران والمغني رامي شفيق من الأردن.

وتحمل الندوة الرئيسية للمهرجان عنوان (المسرح والموسيقى) ويشارك فيها أكاديميون ومتخصصون من مصر ولبنان والمغرب.

كما يقيم المهرجان ورشة تمثيل بعنوان (جسدي لغتي) بمشاركة نحو 120 شابا وفتاة من هواة المسرح والمبتدئين يقدمها المخرج التونسي معز القديري.

ويختتم المهرجان في الثامن عشر من مايو أيار بعرض فني لفرقة أوسكار بمرافقة المغني رامي شفيق تليه مراسم توزيع الجوائز على العروض الفائزة.

تنظم المهرجان جمعية فرقة المسرح الحر بدعم من وزارة الثقافة وأمانة عمان والتلفزيون الأردني ونقابة الفنانين الأردنيين وبشراكة إستراتيجية مع المركز الثقافي الملكي.