موسكو - ا ش ا

أعلنت وزارة الطاقة الروسية انخفاض إنتاج روسيا النفطى فى أبريل الماضى إلى 10.995 مليون برميل يوميا من الخام، ما يدل على التزام روسيا باتفاق خفض الإنتاج العالمى الهادف لامتصاص تخمة المعروض.

وأضافت الوزارة -يوم الثلاثاء، أن إنتاج النفط تراجع الشهر الماضى بمقدار 252 ألف برميل من الخام يوميا مقارنة بمستوى الإنتاج فى أكتوبر الماضى، والبالغ 11.247 مليون برميل يوميا.

ولفتت إلى أن روسيا قلصت إنتاجها فى يناير بمقدار 50 : 100 ألف برميل يوميا، وفى مارس بلغ حجم التخفيض 200 ألف برميل يوميا، وتستهدف روسيا الوصول بمستوى التقليص خلال شهرى أبريل ومايو إلى 300 ألف برميل يوميا، وهو المستوى المتفق عليه بحسب الاتفاق النفطى.

يشار إلى أن إنتاج الغاز الطبيعى بلغ 54.17 مليار متر مكعب الشهر الماضى بما يعادل 1.81 مليار متر مكعب يوميا، مقابل 58.79 مليار متر مكعب فى مارس.