الإسكندرية - ا ش ا

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة الدكتور محمود مشالى خصم مبلغ خمسة عشر ألف جنية من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الذين شاركوا فى مباراة اليوم أمام نادى النصر للتعدين و التى أنتهت بخسارة الفريق بهدفين دون رد فى إطار مباريات الأسبوع السابع و العشرون من مسابقة الدورى العام الممتاز .

كما قرر مجلس الإدارة أستدعاء المدير الفنى للفريق ماكيدا فور وصوله من اسوان للاجتماع مع مجلس إدارة النادى لاستعراض كافة الموضوعات الخاصة بالفريق خلال المرحلة المقبلة .