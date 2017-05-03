أخبار مصر - سماء المنياوى

ناقش اللقاء الثالث لمجلس حكماء مطروح مع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطرو ح يوم الثلاثاء مع مجلس حكماء مطروح خطط ومشروعات التنمية بالمحافظة التي تعمل على توفير بنية تحتية وخدمات أساسية للمواطنين وتهيئة المناخ للاستثمار وجذب السائحين كان أخرها رحلتين سياحيتين من أوكرانيا وثلاث رحلات خلال الايام القادمة .

بينما تناول اللقاء الدعوة المرسلة من مجلس حكماء طبرق الليبية لعقد اجتماع مع مجلس حكماء مطروح للتشاور وتأكيد التعاون.

كما تم خلال اللقاء الوقوف على ما تم تنفيذه ومراجعة ما تم من توصيات خلال الجلسة السابقة فى المجالات الخدمية المختلفة ومنها:

فى مجال الزراعة تم إطلاق حملة لمكافحة سوسة النخيل بسيوة التى دعمت المحافظة نصف تكلفتها وتطهير 400 مزرعة مع اقتراح بتعميمها على أشجار الزيتون وتوفير المبيدات اللازمة ،مع موافقة وزارة الزراعة على دعم محافظة مطروح بجهازين للكشف المبكر عن سوسة النخيل ، وعرض تشكيل المجلس الأعلى للزراعة بالمحافظة والتأكيد على تفعيل أعماله ، وكذلك التأكيد على توافر حصة المحافظة من الأسمدة الزراعية التى تم رفع حصتها من 10 أفدنة إلى 25 فدان والتنسيق مع الجمعية المركزية لتوفير الأعلاف لمربى الأغنام ، وبدء تفعيل مشروع زراعة ثلاث أفدنة وبئر مياه باجمالى 500 فدان للشباب حتى سن 40 عاماً ، بدعم 4 مليون جنيه كمرحلة أولى تصل الى 10 مليون جنيه من خارج صندوق المحافظة مع البدء فى إجراءات تسجيل تلك الأراضى بالشهر العقارى بالتنسيق بين مديرية الزراعة والأملاك والاستثمار بالمحافظة لمنع تداخل أو تعارض أى الجهات عليها ، بالإضافة الى التنسيق مع معهد بحوث المياه بالدراسة العلمية لمدى الأفضلية بين الآبار الارتوازية أو أبار النشو بمشروع الشباب الجديد .

كما وجه محافظ مطروح لمدير عام الزراعة بدراسة توفير ماكينات حصاد الزيتون لتوفير الوقت والجهد وخفض التكلفة على المزارعين مع دراسة احتياج المحافظة من تلك الماكينات و الوقوف على المساحات المزروعة ومناطق الكثافة وسعة تشغيل الماكينات بالإضافة الى التنسيق للاستعانة بماكينات الحصاد بمركز التنمية المستدامة لتغطية كافة المناطق وايضا التنسيق مع وزارة الزراعة لاعادة ضخ زريعة الأسماك الى سيوة

كما وافق المحافظ على مقترح بضخ الخضار والفاكهة بأسعار مخفضة من قري بنجر السكر بالحمام إلى مدينة مرسي مطروح من خلال احدي الجمعيات مع تخصيص منفذين لعرضها ولتخفيف الأعباء عن المواطنين

وأكد محافظ مطروح انه سيتم خلال الأسبوع القادم افتتاح المحجر الطبى الجديد والمجزر بمنفذ السلوم البرى لوقف اى عمليات تهريب للثروة الحيوانية مع توفر العملة الصعبة والمساهمة فى خفض أسعار اللحوم والاعلاف

وفى مجال الصحة تم التأكيد على المرور الدورى لمستشفى رأس الحكمة للوقوف على تواجد الأطباء وكفاءة الأجهزة الطبية كما أنها مدرجة ضمن خطة التطوير لعام 2016/2017 .كما ستقوم لجنة من وزارة الصحة بمعاينة مستشفى الطوارئ خلال الأيام القادمة .

وفى مجال الحفاظ على السلم والامن الاجتماعى مع احترام عادات وتقاليد أبناء مطروح خاصة فى إنهاء المنازعات وافق اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح على مقترح عقد مؤتمر تحت رعايته بالتنسيق بين مجلسى الحكماء والعمد والمشايخ بالمحافظة لإعادة النظر فى قانون دربة أولاد على خاصة فى منازعات القتل والمعاملات المالية والبراوة

وفى مجال الكهرباء وجه المحافظ بسرعة انارة المدخل الشرقي للمدينة و طلاء الاعمدة وتعيين دوريات امنية حتى منطقة سملا .

كما تم مناقشة عدد من المشروعات الخدمية الأخرى منها التموين والتعليم ومياه الشرب وغيرها .، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الجهات فى تطوير خطط التنمية بالمحافظة