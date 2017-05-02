واشنطن - وكالات

استحوذت شركة النفط السعودية “أرامكو” بشكل كامل (100%) على مصفاة النفط “بورث آرثر”، أكبر مصفاة في الولايات المتحدة.

وقالت شركة “شل” الهولندية، التي كانت تملك نصف أسهم شركة “موتيفا إنتربرايزس” المشغلة للمصفاة إنه تم الانتهاء من إجراءات نقل ملكية حصتها في المصفاة إلى “أرامكو”، صاحبة النصف الآخر من أسهم “موتيفا إنتربرايزس”.

وبذلك تكون “أرامكو” قد استحوذت بشكل كامل على “بورث آرثر”، التي تعد جوهرة تاج صناعة تكرير النفط في الولايات المتحدة.

وتقع المصفاة في ولاية تكساس، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 600 ألف برميل يوميا.

وإلى جانب المصفاة باتت “أرامكو” تمتلك 24 محطة توزيع في المنطقة. كما تحصل على الحق الحصري في بيع البنزين والديزل الذي يحمل علامة “شل” في جورجيا وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وفرجينيا وماريلاند والنصف الشرقي من ولاية تكساس وأغلبية فلوريدا.