جاكارتا - وكالات

تحققت أمنية إندونيسي أثبت أنه “أكبر رجل بالعالم” وهي الموت، بعد أن بلغ عمره 146 عاما، وتؤكد بطاقته الشخصية أنه كان قد ولد في 31 ديسمبر عام 1870، بحسب صحيفة ديلي ميل.

وكان مباه جوتو، يعيش بمدينة سراغين وسط جافا بإندونيسيا، وقد عاش ليشهد وفاة زوجاته الأربع وإخوته العشرة وحتى جميع أولاده.

وقال المسؤولون في مكتب التوثيق المحلي، إنهم استطاعوا إثبات أن بطاقة هوية الرجل أصلية، وأن تاريخ ولادته حقيقي.

ورغم عمره المديد، تمنى جوتو قبل عام، أن لا يبقى على هذه الأرض مدة أطول، إذ أنه عاش ليرى أولاد أولاد أحفاده.

وقال أحد أحفاد الرجل، أن جده كان يتمنى الموت منذ أن كان عمره 122 عاما، وقد اشترى بالفعل موقعا ليدفن به على مقربة من مقابر أولاده، وذلك منذ عام 1992.

وكان جوتو يقضي معظم وقته في الاستماع إلى الراديو، لأن بصره ضعيف جدا، وهو مدخن شره، وعندما سئل عن سر طول العمر أجاب: الصبر.