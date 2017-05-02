موسكو - أ ش أ

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث بحث الرئيسان تنسيق العمل للتسوية في سوريا ومحاربة الإرهاب.

وذكر بيان للكرملين مساء اليوم الثلاثاء أن الرئيسين ناقشا حزمة كاملة من المسائل الملحة حول التعاون بين الدولتين على الصعيد الدولي، وتم التركيز على تنسيق الجهود بين روسيا والولايات المتحدة في مجال محاربة الإرهاب في إطار الأزمة السورية.

وأشار البيان إلى أن بوتين وترامب اتفقا على تنسيق الجهود بين وزيري خارجية الدولتين للبحث عن خيارات تسمح بتعزيز نظام وقف الأعمال القتالية وجعله مستقرا في سوريا، موضحا أن الهدف هو خلق ظروف لبدء عملية تسوية حقيقية في سوريا.

وقرر الرئيسان أن يطلعهما وزيرا الخارجية الروسي والأمريكي بشكل عاجل على التقدم المحرز في هذه العملية.

وأعرب الرئيسان الروسي والأمريكي عن ترحيبهما بعقد لقاء شخصي بينهما على هامش قمة العشرين المزمع عقدها في شهر يوليو القادم في هامبورج.

وأوضح بيان الكرملين أن بوتين وترامب ناقشا بشكل مطول كيفية القضاء على الإرهاب في الشرق الأوسط و”مناطق تخفيف التوتر الامنة” في سوريا لتحقيق سلام مستقر، كما دعا بوتين نظيره الأمريكي إلى ضبط النفس وتخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وأشار الكرملين في بيانه إلى أن الرئيسين بحثا خطورة الوضع في شبه الجزيرة الكورية بشكل مفصل، وأنهما اتفقا على العمل بشكل مشترك بهدف تحقيق حل دبلوماسي للتسوية الشاملة للأزمة الكورية الشمالية.